Stiri pe aceeasi tema

- The Hill citeaza surse de la Casa Alba și anunța ca vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, va veni in vizita in Romania și Polonia saptamana viitoare, in contextul invaziei rusești in Ucraina. Vizita ar urma sa dureze doua zile, incepand de miercurea-joia viitoare, conform surselor citate.…

- Kamala Harris, vicepreședintele SUA, vine in Romania, in contextul interventiei militare ruse in Ucraina. Potrivit unor surse de la Casa Alba, Kamala Harris, vicepreședintele Statelor Unite ale Americii va face o vizita, saptamana viitoare, in Polonia si Romania, pentru a demonstra solidaritatea cu…

- Casa Alba discuta activ despre o posibila vizita a vicepresedintelui Kamala Harris in Polonia si in Romania, pentru a arata solidaritatea Statelor Unite ale Americii cu aliatii din Europa de Est, in contextul razboiului din Ucraina, spun surse de la Washington citate de publicația

- Peste 150.000 de persoane au parasit Ucraina din cauza invaziei armatei ruse, a anunțat Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi. Conform datelor oficiale de la granițe, jumatate dintre aceștia au sosit in Polonia, iar cealalta jumatate in Ungaria, Romania, Republica Moldova dar și mai departe,…

- Peste 150.000 de persoane au parasit Ucraina din cauza invaziei armatei ruse, a anunțat Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi. Conform datelor oficiale de la granițe, jumatate dintre aceștia au sosit in Polonia, iar cealalta jumatate in Ungaria, Romania, Republica Moldova dar și mai departe,…

- Seful statului Klaus Iohannis a discutat la telefon cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in care a reiterat faptul ca Romania sustine suveranitatea si integralitatea teritoriala a Ucrainei si este dispusa sa ofere asistenta umanitara, in contextul agresiunii militare a Rusiei. „Am avut o convorbire…

- Australia și-a mutat personalul diplomatic ramas in Ucraina in Romania si Polonia, realteaza BBC News. Personalul Ambasadei Australiei in Ucraina a primit ordinul de a parasi aceasta tara, a anuntat ministrul australian de Externe, Marise Payne. Australia si-a mutat inițial ambasada la Liov, dupa…

- Ambasada Statelor Unite in Romania a postat, miercuri, un mesaj cu talc pentru Rusia, in contextul negocierilor intense, la nivel inalt, intre țarile NATO și Rusia, pentru detensionarea situației din Ucraina. Administratorii pagineii de Facebook a Ambasadei SUA au amintit niște episoade din istoria…