Șeful uneia dintre cele doua republici separatiste din estul Ucrainei a declarat ca, in curand, va fi organizat un referendum pentru a decide daca statul sau ar trebui sa devina parte a Rusiei.

SUA si NATO sustin ca Belarus s-ar putea alatura "in curand" Rusiei in razboiul impotriva Ucrainei, luand deja masuri pentru a face acest lucru, ceea ce ar avea ca rezultat o "alta tara instabila in regiune", conform oficialilor americani si ai NATO, citati de CNN.

Secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, a declarat ca „nu exista planuri" ca președintele american Joe Biden sa calatoreasca in Ucraina in aceasta saptamana, cand se afla in Europa pentru summituri de urgența.

Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, va avea, vineri, o conversatie cu omologul sau din China, Xi Jinping, despre competitia intre cele doua tari si despre razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, anunta Casa Alba.

Boardul executiv al Fondului Monetar Internațional este pe cale sa aprobe miercuri o finanțare de urgența de 1,4 miliarde de dolari pentru Ucraina, pentru a o ajuta sa raspunda invaziei Rusiei, a declarat marți directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, conform Reuters, conform Mediafax.

Autoritatile din Albania vor redenumi o strada din capitala Tirana, pe care sunt situate ambasadele Rusiei si Ucrainei, ''Ucraina libera'' pentru a cinsti rezistenta Ucrainei in fata invaziei ruse, a anuntat duminica primarul Tiranei, potrivit Reuters.

Ministrul de Interne Lucian Bode anunța ca romanii trebuie sa ramana calmi cand vad asaltul salbatic al Rusiei asupra Ucrainei, in condițiile in care rușii au ajuns deja in Kiev.

Presedintele lituanian Gitanas Nauseda a declarat joi ca va institui starea de urgenta pe teritoriul Lituaniei dupa atacul aerian si terestru al armatei ruse impotriva Ucrainei, relateaza AFP.