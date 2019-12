Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor a adoptat miercuri al doilea capat de acuzare impotriva lui Donald Trump, obstructionarea activitatii Congresului, din cauza refuzului sau de a participa la ancheta in vederea destituirii care il vizeaza, anunta AFP. Camera. aflata sub controlul democratilor, a adoptat acest…

- Membrii Camerei Reprezentanților din Statele Unite au votat în cursul nopții de miercuri spre joi articolul de inculpare a președintelui american Donald Trump pentru abuz în putere, în vederea demiterii acestuia, relateaza site-ul postului CNN, citat de Mediafax.Camera reprezentanților…

- Camera Reprezentanților va vota saptamana care urmeaza, cel mai probabil miercuri, punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump pentru doua capete: abuz de putere și obstrucționarea Congresului in dosarul Ucraina, noteaza New York Times. Votul este fara indoiala unul istoric, dar indiferent de rezultat,…

- Presedintele american Donald Trump a respins vineri procedura de punere sub acuzare si de destituire impotriva sa ca fiind o "farsa" si a spus ca nu l-ar deranja un proces lung in Senatul SUA, precizand totodata ca i-ar placea sa il vada pe avertizorul de integritate a carui plangere i-a facut pe democrati…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor din Congresul american, Nancy Pelosi, a cerut joi oficial Congresului sa redacteze actul de acuzare in cadrul procedurii de impeachment impotriva presedintelui Donald Trump. La scurt timp, Casa Alba a anuntat ca asteapta un "proces corect" impotriva presedintelui,…

- Comisia juridica din Camera Reprezentantilor l-a invitat marti pe Donald Trump sau pe avocatii acestuia sa participe la o audiere pe 4 decembrie, care va marca inceperea unei noi faze a anchetei ce vizeaza destituirea presedintelui, informeaza agentiile internationale de presa, transmite AGERPRES .…

- Fosta ambasadoare americana in Ucraina, care a marturisit ca s-a simțit amenințata de Donald Trump, depune vineri marturie in fața Congresului, in a doua zi a audierilor publice, dupa deschiderea anchetei de destituire care il amenința pe președintele republican, scrie AFP.Marie Yovanovitch, diplomat…

- ​Camera Reprezentantilor din Statele Unite i-a trimis citatii secretarului de Stat Mike Pompeo prin care îi solicita sa ofere toate documentele referitoare la contactele presedintelui Donald Trump cu Ucraina, informeaza site-ul Axios.com, citat de Mediafax.Citatiile au fost emise de Comisia…