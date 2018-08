Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul presedintelui SUA, Donald Trump, in care i-a cerut procurorului general, Jeff Sessions, sa opreasca imediat investigatia privind ingerintele ruse si presupusele contacte intre fosta sa echipa de campanie si Moscova este "o opinie, nu un ordin", a declarat purtatorul de cuvant al Casei Albe.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut miercuri procurorului general, Jeff Sessions, sa opreasca imediat investigatia privind ingerintele ruse si privind presupusele contacte intre fosta sa echipa de campanie si Moscova.

- Casa Alba susține ca președintele american Donald Trump este deschis ideii de a se deplasa la Moscova pentru o vizita, dupa ce omologul sau rus, Vladimir Putin, a spus ca o e gata sa-l invite. ”Suntem gata sa-l invitam pe presedintele Trump la Moscova, el are aceasta invitatie, i-am vorbit despre ea.…

- Casa Alba a indicat vineri ca presedintele american Donald Trump este deschis ideii de a se deplasa la Moscova pentru o vizita, dupa anuntul facut de presedintele rus Vladimir Putin ca l-a invitat la Moscova pe omologul sau american, informeaza France Presse.'Suntem gata sa-l invitam pe presedintele…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a invitat pe omologul sau din Statele Unite, Donald Trump, sa efectueze o vizita oficiala la Moscova."In privinta reuniunilor, inteleg perfect ce a declarat presedintele Trump. Are dorinta ca noi sa avem noi intalniri. Eu sunt pregatit sa il intalnesc.…

- Procurorul special Robert Mueller, insarcinat sa stabileasca daca a avut loc o complicitate intre Rusia si echipa de campanie a lui Donald Trump in alegerile prezidentiale americane din 2016 studiaza tweet-urile sefului statului american in cadrul anchetei, dezvaluie The New York Times (NYT), relateaza…

- Luni, președintele rus s-a intalnit la Helsinki cu Donald Trump, al patrulea președinte american de cand a venit la putere in 1999. Niciuna dintre incercarile de apropiere dintre Moscova și Washington nu a reușit pana acum. In schimb, președintele rus are o bogata experiența bogata de președinți americani…

- CHIȘINAU, 16 iul — Sputnik. Întâlnirea tete a tete se va încheia la ora 14:50, ora locala, iar liderii vor merge la un prânz de lucru. Conferința de presa comuna a celor doi lideri va începe la ora locala 16:50. © Sputnik / Grigori SisoevTrump uimește din…