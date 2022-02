Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Joe Biden a laudat luni parteneriatul strans care leaga Statele Unite ale Americii de Qatar, un emirat din Golf cu bogate zacaminte de gaze, intr-un moment in care Washingtonul incearca sa gaseasca alternative la gazul rusesc pentru europeni, transmite AFP preluat de agerpres. Presedintele…

- ”Optiunile de control al exporturilor pe care le examinam impreuna cu aliatii nostri vor aplica o lovitura dura ambitiilor (presedintelui rus Vladimir) Putin de industralizare a economiei sale si va afecta domenii care sunt importante pentru el, de exemplu inteligenta artificiala, computerele cuantice,…

- Uniunea Europeana are pregatite sancțiuni pe scara larga in cazul in care Rusia ataca Ucraina. Diplomații țarilor europene au negociat, in acord cu Statele Unite și Marea Britanie, un pachet care prevede sancțiuni economice majore, in cazul in care Vladimir Putin se decide sa invadeze Ucraina.

- Principalii diplomați americani și ruși au fost de acord sa continue sa discute in incercarea de a rezolva o criza care a starnit temeri pentru intreaga Europa. Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a avertizat cu privire la un raspuns „rapid, sever” daca Rusia invadeaza Ucraina, in timp ce țara…

- Statele Unite au avertizat marți ca Rusia ar putea ataca «in orice moment» Ucraina, ridicand gradul de tensiune in Europa și determinand o noua tentativa de dialog cu Moscova. «Suntem in stadiul in care Rusia poate lansa in orice moment un atac impotriva Ucrainei», a estimat Jen Psaki, purtatoarea de…

- Guvernul SUA a purtat discutii cu mai multe companii internationale de energie cu privire la planuri de urgenta pentru furnizarea de gaze naturale in Europa, in cazul in care conflictul dintre Rusia si Ucraina intrerupe aprovizionarea, scrie money.usnews.com, citand Reuters.

- Statele Unite au declarat vineri ca sunt pregatite sa discute propunerile Rusiei care vizeaza limitarea drastica a influenței americane și NATO în vecinatatea sa, avertizând din nou ca o invazie a Ucrainei de catre Moscova ar avea consecințe „masive”, potrivit AFP. „Suntem…

- În ajunul unei întâlniri între Joe Biden și Vladimir Putin, Casa Alba anunța ca daca Rusia ataca Ucraina, Statele Unite sunt gata sa ia sancțiuni financiare și sa mai staționeze trupe în Europa dar nu sa mearga atât de departe cu un raspuns militar direct, scrie AFP.Un…