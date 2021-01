Stiri pe aceeasi tema

- Expertul imunolog american, care a avut o relație complicata cu fostul președinte al SUA, a revenit in sala de presa a Casei Albe, dupa ce Joe Biden a lansat o strategie naționala pentru combaterea epidemiei Covid, scrie The Guardian . Anthony Fauci, cel mai important expert in boli infecțioase al SUA,…

- Toate momentele importante din ziua inaugurarii noii administrații americane au fost urmarite de la fața locului de trimișii noștri speciali. Ramona Avramescu și Sorin Eșeanu ne-au ținut conectați la atmosfera de la Washington.

- Joe Biden a declarat razboi coronavirusului. Inca din prima zi a mandatului de președinte, liderul de la Casa Alba va semna 10 decrete legate de pandemia COVID-19. Nadia Rmero, corespondent al CNN la Washington a povestit, joi, in direct la Antena 3, care sunt primele masuri pe care le va lua noul președinte…

- Fostul presedinte american Bill Clinton, care a participat la ceremonia de investire a lui Joe Biden impreuna cu sotia sa, Hillary Clinton, a fost surprins cu ochii inchiși, in timpul discursului proaspatului președinte. STUDIU: Alimentele prajite contribuie la creșterea riscului de infarct sau accident…

- Donald Trump a parasit Casa Alba azi, cand inceteaza calitatea sa de presedinte al Statelor Unite, insotit de catre Prima Doamna Melania Trump, scrie news.ro . Elicopterul Marine One a decolat de pe peluza Casei Albe, scrie BBC News. Donald Trump a iesit din Casa Alba si a traversat peluza de sud, pentru…

- Joe Biden, al 46-lea presedinte american, isi inaugureaza mandatul in prezenta a 30 de mii de politisti si membri ai Garzii Nationale, mobilizati la Washington dupa violentele provocate la inceputul lunii ianuarie de suporterii lui Donald Trump in capitala americana.

- Imagini cu un camion al unei firme de mutari, parcat la una din intrarile Casei Albe, au devenit virale pe retelele de socializare, internautii sarbatorind ceea ce ei au numit inceputul plecarii lui Donald Trump. Fotografia și inregistrarea video publicata de The Hill prezinta un grup de lucratori ai…

- ​Raluca Bucur este o antreprenoare de origine româna care traiește în Capitol Hill din Washington DC, cartierul unde se afla și sediul Congresului Statelor Unite. Într-un interviu pentru HotNews.ro, ea povestește cum a trait evenimentele de miercuri și ce s-a schimbat în cartier…