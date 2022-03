Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joseph Biden va calatori vineri in Polonia pentru a discuta raspunsul international la invazia Rusiei in Ucraina care a declansat o "criza umanitara si a drepturilor omului", a anuntat duminica seara purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, informeaza Reuters preluat de…

- Washingtonul a respins apelul presedintelui Zelenski referitor la instituirea unei zone de interdictie aeriana deasupra Ucrainei, explicand ca acesta ar reprezenta un pas catre un conflict direct intre SUA si Rusia, informeaza marti dpa si Reuters, potrivit agerpres.ro."Presedintele a fost foarte clar…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a transmis, joi, ca președintele SUA Joe Biden nu va trimite trupe americane in Ucraina, care sa lupte contra Rusiei. „Nu vom fi implicați intr-un razboi cu Rusia și nici nu vom trimite soldați in Ucraina ca sa ne luptam cu Rusia. Nu știu de cate ori trebuie…

- Presedintele american Joe Biden are vineri seara o discutie telefonica cu lideri transatlantici despre criza generata de consolidarea militara in curs a Rusiei in jurul frontierelor Ucrainei, a anuntat Casa Alba.

- El a indicat ca SUA au "expus intreaga amploare a amenintarii" ridicate de Rusia in cursul reuniunii de luni a Consiliului de Securitate al ONU.SUA au pregatit "dispozitive de sanctiuni specifice impotriva membrilor elitei ruse si a familiilor acestora" daca vreodata Rusia va atac Ucraina, declarase…

- Cancelarul german Olaf Scholz va fi primit de presedintele SUA, Joe Biden, pe 7 februarie, fiind de asteptat ca cei doi lideri sa discute despre tensiunile actuale dintre Rusia si Ucraina, a anuntat astazi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, potrivit Reuters si AFP, preluate

- „Banuiesc ca va ataca, trebuie sa faca ceva", a mai spus presedintele american, referindu-se la intentiile Rusiei in Ucraina. Si Franta si-a anuntat disponibilitatea de a trimite trupe in Romania, o reorientare strategica importanta, sustin expertii militari Presedintele SUA Joe Biden a declarat intr-o…

- Președintele american Joe Biden va discuta joi cu președintele rus Vladimir Putin, conform unui comunicat al Casei Albe, in contextul in care armata rusa a mobilizat in ultima perioada zeci de mii de militari la granița cu Ucraina, informeaza Reuters.