- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, „va participa” la summitul de pace pentru Ucraina, care urmeaza sa se desfasoare in Elvetia la jumatatea lunii iunie, a anuntat miercuri Palatul Elysee, potrivit AFP. In afara de asistenta militara „pe termen lung” pentru Ucraina, Franta intentioneaza sa-si ofere…

- Ministrii Finantelor din G7, reuniti in Italia, se declara sambata "hotarati sa creasca sanctiunile financiare si economice" impuse Rusiei in vederea unei "reduceri" a veniturilor ruse si propune o "continuare a tintirii veniturilor energetice ale Rusiei si viitoarelor capacitati de extractie ale acesteia",…

- De la inceputul invaziei ruse a Ucrainei, in februarie 2022, Statele Unite si Uniunea Euroepana (UE) au impus o serie de sanctiuni cu scopul de a asfixia economia rusa, insa cu putin succes pana in prezent. UE a impus 13 pachete de sanctiuni Rusiei si vizeaza gazele naturale lichefiate (GNL) rusesti…

- Volodimir Zelenski confirma pe X ca este vorba despre rachete cu raza lunga de actiune ”de care avem multa nevoie”, obuze de artilerie, armament antitanc, dar si ”alte arme”, fara sa precizeze despre ce armament este vorba. I am grateful to Joe Biden, U.S. Congress and its both parties, as well as the…

- Statele Unite fac „tot ce este omeneste posibil” pentru a furniza rapid arme Ucrainei, care se confrunta cu o noua ofensiva rusa, a declarat consilierul pentru securitate nationala de la Casa Alba, Jake Sullivan

- Statele Unite(SUA) fac “tot ce este omeneste posibil” pentru a furniza rapid arme Ucrainei, care se confrunta cu o noua ofensiva rusa, a declarat luni consilierul pentru securitate nationala de la Casa Alba, Jake Sullivan, citat de AFP, potrivit agerpres.ro. Un nou pachet de ajutor va fi anuntat “in…

- Președintele american ne-a laudat. Joe Biden a transmis un mesaj de lauda la adresa Romaniei in debutul intalnirii cu președintele Klaus Iohannis la Casa Alba. Biden a apreciat atat parcursul Romaniei in NATO , cat ajutorul dat Ucrainei. „Permiteți-mi sa spun doar un singur lucru. Nu cred ca exista…

- Razboi in Ucraina, ziua 790. Presedintele SUA Joe Biden a promis in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, ca va trimite "rapid" ajutoare militare "importante" Ucrainei.