Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile americane studiaza in continuare posibilitatea eliminarii taxelor pe o serie de marfuri din China, dar nu exista date despre cand va fi anuntata decizia finala, a declarat marti, la o conferinta de presa de catre secretarul de presa de la Casa Alba, Karine Jean-Pierre.

- Autoritatile americane studiaza in continuare posibilitatea eliminarii taxelor pe o serie de marfuri din China, dar nu exista date despre cand va fi anuntata decizia finala, a declarat marti, la o conferinta de presa de catre secretarul de presa de la Casa Alba, Karine Jean-Pierre.

- Casa Alba "urmareste foarte indeaproape stirile absolut oribile" provenite din Texas, unde cel putin 46 de migranti au fost gasiti morti intr-un camion, a declarat marti purtatoarea de cuvant a presedintiei SUA, Karine Jean-Pierre, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Statele Unite au anunțat vineri ca o noua lista de produse chinezești utile in lupta impotriva pandemiei Covid-19 va continua sa fie scutita de tarifele suplimentare pana la sfarșitul lunii noiembrie. Anunțul vine in contextul in care Joe Biden se afla sub presiune pentru a elimina tarifele suplimentare…

- China i-a cerut luni presedintelui american Joe Biden sa nu-i 'subestimeze' 'determinarea ferma' de a-si 'apara suveranitatea', dupa ce liderul de la Casa Alba a declarat, in cursul vizitei sale in Japonia, ca SUA vor apara militar Taiwanul in cazul unui atac al fortelor chineze, transmite AFP, potrivit…

- Fostul presedinte american Donald Trump (2017-2021) credea ca China detine un fel de arma secreta cu ajutorul careia provoca uragane in Statele Unite si punea constant intrebari in acest sens, mai ales la inceputul mandatului sau, potrivit unor surse ale Administratiei sale citate de revista Rolling…

- Presedintele si glumele au revenit, iar mastile faciale au disparut la cina de gala a corespondentilor de la Casa Alba, care a fost reluata sambata seara la Washington, unde Joe Biden a oscilat de la umor la seriozitate, evocand Rusia. „Sunt foarte bucuros sa ma aflu aici in aceasta seara impreuna cu…

- „Sunt foarte bucuros sa ma aflu aici in aceasta seara impreuna cu singurul grup de americani a carui cota de popularitate este mai mica decat a mea", a spus jovial presedintele democrat in debutul discursului sau, relateaza France Presse.Pentru a-l ridiculiza pe predecesorul sau republican Donald Trump,…