- Coordonatorul pentru comunicații strategice al Consiliului de Securitate Nationala al Casei Albe a invinuit, miercuri, Coreea de Nord ca „furnizeaza intr-o maniera disimulata un ajutor razboiului dus de Rusia contra Ucrainei”

- 30 de membri liberali din Camera Reprezentanților a Congresului american i-au cerut președintelui Joe Biden sa schimbe cursul strategiei sale privind razboiul din Ucraina și sa continue diplomația directa cu Rusia pentru a pune capat conflictului care dureaza deja de luni de zile, informeaza CNN . Intr-o…

- Administratia Joe Biden a SUA a anuntat, marti seara, ca nu exista indicii ca presedintele rus, Vladimir Putin, ar pregati lansarea unui atac nuclear asupra Ucrainei, precizand ca Washingtonul va mentine vigilenta si ca nu vrea un conflict militar cu Moscova. „Nu am observat indicii, nimic care sa ne…

- Ministerul de Externe rus a afirmat joi ca, daca Statele Unite vor decide sa livreze Kievului rachete cu raza mai lunga de actiune, vor incalca o ‘linie rosie’ si vor deveni ‘parte directa la conflict’, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Intr-un briefing de presa, purtatoarea de cuvant a diplomatiei…

- Joi, ministerul de Externe rus a afirmat ca, daca SUA vor decide sa livreze Kievului rachete cu raza mai lunga de actiune, vor incalca o ”linie rosie” si vor deveni ”parte directa la conflict”, transmite Reuters . In cadrul unui briefing de presa, purtatoarea de cuvant al lui Lavrov, Maria Zaharova,…

- Este prea devreme pentru a spune daca recentele caștiguri obținute de Ucraina in estul țarii in detrimentul Rusiei reprezinta un punct de cotitura in razboi, a declarat marți un oficial occidental, sub rezerva anonimatului, pentru Reuters. „Este prea devreme pentru a spune daca acesta este un punct…

- Statele Unite constata „o schimbare de dinamica din partea fortelor armate ucrainene”, angajate intr-o contraofensiva fulgeratoare, si vor anunta un nou ajutor militar „in zilele urmatoare”, a declarat un purtator de cuvant al Casei Albe.„Il las pe presedintele Zelenski (…) sa decida daca are impresia…

- Guvernul Statelor Unite nu intentioneaza sa desemneze Rusia ca stat sponsor al terorismului, a indicat marti John Kirby, coordonatorul pentru comunicatii strategice al Consiliului de Securitate Nationala de la Casa Alba, transmite dpa. Anuntul a survenit la o zi dupa ce presedintele Joe Biden i-a raspuns…