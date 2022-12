Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba(SUA) a incercat miercuri sa se distanteze de recentele atacuri ucrainene pe teritoriul Rusiei, potrivit postului de televiziune american CNN. Purtatorul de cuvant al Consiliului National de Securitate al SUA, John Kirby, a declarat ca Statele Unite vor respecta deciziile Ucrainei pe campul…

- Decizia de a negocia cu Rusia pentru soluționarea conflictului ii revine Ucrainei, a insistat vineri Casa Alba, care a precizat ca in niciun caz nu face presiuni asupra presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski sa se aseze la masa negocierilor, transmite EFE, citata de Agerpres.„Acest razboi s-ar putea…

- Evgheni Prigojin, omul de afaceri legat de Kremlin și fondator al faimosului grup de mercenari Wagner, a ridicat miza in lunga sa disputa cu guvernatorul din Sankt Petersburg, Alexander Beglov, solicitand autoritaților ruse sa il ancheteze pe politician pentru inalta tradare, scrie The Moscow Times…

- Romania condamna in termenii cei mai fermi semnarea așa-ziselor „acorduri de intrare in componența Federației Ruse” a unor regiuni ucrainene aflate sub ocupația ilegala a trupelor ruse, ca urmare a razboiului de agresiune declanșat de Rusia impotriva Ucrainei, se arata intr-un comunicat al Ministerului…

- Romania condamna ferm așa-zisele „referendumuri” desfașurate in perioada 23-27 septembrie 2022 in regiunile ocupate ilegal de trupele ruse in Ucraina, ale caror rezultate finale au fost anunțate astazi, potrivit unui comunicat al MAE. Romania nu recunoaște rezultatele acestor așa-zise „referendumuri”,…

