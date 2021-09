Stiri pe aceeasi tema

- Canadienii Michael Kovrig si Michael Spavor, detinuti pentru spionaj in China de la sfarsitul anului 2018, au ajuns sambata in Canada, unde au fost intampinati de premierul Justin Trudeau. Eliberarea lor, dupa mai mult de 1.000 de zile de detenție in China, a fost posibila grație unui acord intre Washington…

- Departamentul de Justiție din SUA a ajuns la un acord care ii va permite directorului financiar al Huawei Technologies, Meng Wanzhou, sa se intoarca in China in schimbul recunoașterii unor abateri intr-un caz de incalcare a sancțiunilor. Meng, care a fost reținuta in Canada din 2018, a acceptat un acord…

- Cei doi canadieni arestati in China la sfarsitul anului 2018, Michael Kovrig si Michael Spavor, au fost eliberati si sunt in drum spre Canada, a anuntat vineri seara premierul Justin Trudeau la scurt timp dupa ce directoarea financiara a Huawei, Meng Wanzhou, a parasit Canada cu destinatia China,…

- Meng a fost arestata la Aeroportul International Vancouver in decembrie 2018, pe baza unui mandat american, si a fost pusa sub acuzare pentru acuzatii de frauda bancara si bancara pentru presupusa inducere in eroare a bancii HSBC () in legatura cu relatiile comerciale ale gigantului de echipamente de…

- Justitia americana a aprobat vineri un acord incheiat intre Washington si gigantul chinez al telecomunicatiilor Huawei, care va permite directoarei financiare Meng Wanzhou sa se intoarca in China fata de o amanare pana la sfarsitul anului 2022 a procedurilor intentate impotriva sa, in special pentru…

- Un acord era avut in vedere vineri intre justitia americana si gigantul chinez in domeniul telecomunicatiilor Huawei in vederea unei intoarceri in China a directoarei financiare a grupului, Meng Wanzhou, fiica fondatorului companiei, arestata la 1 decembrie 2018 pe aeroportul din Vancouver, in Canada,…

- Canada a respins miercuri decizia instantei chineze în cazul cetateanului canadian Michael Spavor, condamnat la 11 ani de închisoare pentru spionaj, relateaza AFP și Agerpres. ''Condamnam aceasta decizie. Exista posibilitatea de a face apel. Acest lucru va fi discutat cu avocatii…

- Consultantul canadian Michael Spavor, a carui detentie in China este considerata ''arbitrara'' de catre premierul Justin Trudeau, a fost condamnat miercuri la 11 ani de inchisoare pentru spionaj, ceea ce tensioneaza si mai mult relatiile dintre Beijing si Ottawa, relateaza AP. El a fost arestat in…