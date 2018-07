Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump este primit vineri dupa-amiaza la Castelul Windsor de catre Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, o onoare pe care cu greu o accepta...

- Intr-un interviu acordat unei publicații tabloide din Marea Britanie, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si-a exprimat viziunile in ceea ce priveste efectele de dupa Brexit, insa si despre actuala conducere a Marii Britanii. Cu toate acestea, guvernul britanic a respins idealurile liderului…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz, a carui tara a preluat presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, a evocat joi posibilitatea prelungirii negocierilor privind Brexitul pentru a evita posibilitatea ca Marea Britanie sa paraseasca UE fara un acord, relateaza AFP. Ingrijorarile sunt din…

- La data de 2 iunie 1953 a avut loc incoronarea oficiala a Elisabetei a II-a ca regina a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei, la Westminster Abbey, arhiepiscopul de Cantebury Geoffrey Fisher fiind cel care a condus ceremonia.

- Meghan Markle a confirmat, joi, ca tatal ei nu va participa, sambata, la nunta sa cu printul Harry al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord. Ea a precizat ca spera ca tatalui ei, care a suferit recent un infarct si o interventie chirurgicala la inima, ii va putea fi oferit spatiul…

- Regatul Unit urmeaza sa anunte Uniunea Europeana (UE) ca este dispus sa ramana in cadrul Uniunii Vamale dupa 2021, potrivit The Telegraph, scrie Reuters, informeaza news.ro.Guvernul Theresei May a promis marti seara sa publice in curand un document cu privire la viziunea sa referitoare la…

- Ducesa de Cambridge a nascut, luni, la spitalul St Mary din Londra, un baiat, acesta fiind cel de-al treilea copil al ei si al printului William al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord.