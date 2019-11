Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a publicat vineri - in timp ce in Congres era in desfasurare o noua audiere in procedura de destituire a lui Donald Trump - un scurt transcript al primei convorbiri telefonice pe care Trump a avut-o cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski in aprilie, dupa ce acesta din urma castigase…

- Casa Alba a publicat vineri, in timpul celei de a doua zile de audieri publice in Congres, in cadrul procedurii destituirii lui Donald Trump, un scurt rezumat al unei prime convorbiri telefonice intre presedintele american si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, care tocmai fusese ales la vremea…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, sambata, ca transcriptul unei a doua convorbiri telefonice cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski ar putea fi publicat in viitorul apropiat de Casa Alba, transmite Reuters. ''Avem inca un transcript care apare, ceea ce este foarte…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a cerut vineri SUA sa nu dea publicitatii stenogramele convorbirilor telefonice dintre Donald Trump si Vladimir Putin dupa publicarea unei discutii controversate a presedintelui american cu omologul sau ucrainean, potrivit France Presse."In ceea ce…

- Casa Alba a încercat sa restricționeze accesul la notele privind apelul telefonic dintre Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unui avertizor de integritate a carui semnalare a fost publicata joi de Congres, care a deschis o ancheta privind punerea sub acuzare a președintelui,…

- Casa Alba a publicat miercuri transcrierea unei convorbiri telefonice intre Donald Trump si Volodimir Zelenski, care arata ca presedintele american i-a cerut omologului sau ucrainean sa ancheteze cu privire la democratul Joe Biden, favoritul la investitura democrata in vederea viitoarelor alegeri prezidentiale,…

- Presedintele Donald Trump i-a cerut in mod repetat presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski sa-i investigheze pe fostul vicepresedinte Joe Biden si pe fiul sau, Hunter, in timpul unei discutii telefonice de pe 25 iulie, potrivit unei transcrieri a conversatiei, publicata, miercuri, de Casa Alba.

- Președintele american Donald Trump i-a cerut intr-adevar omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski, intr-o convorbire telefonica din iulie, sa verifice daca fostul vicepreședinte Joe Biden a avut vreun rol in renunțarea la o ancheta care viza o companie in care a lucrat fiul sau, Hunter, potrivit…