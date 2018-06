Casa Alba a anuntat, oficial, ziua si ora intalnirii dintre Donald Trump si Kim Jong Un

Intalnirea dintre presedintelui Statelor Unite, Donald Trump,si liderul nord-coreean Kim Jong Un, va avea loc in Singapore, in 12 iunie, la ora 09.00, a anuntat Casa Alba.



Sanctiunile Washingtonului impotriva regimului de la Phenian raman insa in vigoare.



"Politica noastra nu s-a schimbat si nu vom inceta presiunea pana nu observam denuclearizarea", a precizat purtatoarea de cuvant a presedintiei americane, Sarah Sanders, citata de Yonhap.



Dupa ce initial anuntase contramandarea intalnirii, Donald Trump s-a razgandit si, in 1 iunie, la scurt timp dupa ce a primit…