CAS-ul nu va mai fi plătit 3 luni Camera Deputaților a adoptat vineri, in calitate de for decizional, un proiect de lege care prevede amanarea plații contribuțiilor de asigurari sociale. Au fost 243 de voturi pentru, 81 de voturi contra si 3 abtineri. Legea mai trebuie promulgata de seful statului ca sa intre in vigoare si pana atunci nu se aplica. Liberalii au

- Camera Deputaților a adoptat vineri, in calitate de for decizional, un proiect de lege care prevede amanarea plații contribuțiilor de asigurari sociale. Au fost 243 de voturi pentru, 81 de voturi contra si 3 abtineri. Legea mai trebuie promulgata de seful statului ca sa intre in vigoare si pana atunci…

- Vom reveni cu detalii. The post Ministrul sanatații, contact direct al pacientului pozitiv cu nr. 92: o angajata a Ministerului Sanatații. Victor Costache incalca legea! (Antena 3) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Plenul Senatului a modificat, luni, cu 63 de voturi 'pentru', 13 voturi contra si o abtinere, controversata OUG pe sanatate (ordonanța de urgența 25/2020) emisa recent de fostul guvern Ludovic Orban. Liberalii nu au fost prezenti la vot. Legea de aprobare a OUG merge la Camera Deputatilor, in calitate…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, propunerea legislativa pentru completarea Codului fiscal, potrivit careia jurnalistii si tehnicienii in radiodifuziune si televiziune sa fie scutiti de la plata impozitului pentru veniturile din salarii, asimilate salariilor si din drepturile de proprietate intelectuala.…

- Parlamentul a adoptat un proiect de lege care prevede ca elevii sa aiba gratuitate pentru transport, iar intr-o clasa sa fie cel mult 22 de elevi, nu 30 ca pana acum. Actul normativ stabilește ca intr-o clasa primara sa fie, in medie, 17 elevi, nu mai puțin de 10 dar nici mai mult de The post Schimbari…

- Plenul Senatului a adoptat, luni, o lege de respingere a Ordonanței de Urgența care amana intrarea in vigoare a dublarii alocațiilor pentru copii. Au fost 94 de voturi pentru respingerea OUG si 14 voturi contra. Legea va ajunge la Camera Deputaților, for decizional. Daca și deputații vor vota la fel,…

- Bucurie extrem de scurta privind dublarea alocațiilor pentru copii. Klaus Iohannis a semnat legea, insa alocațiile marite vor ajunge la copii abia peste șase luni, cel mai probabil, a anunțat la scurt timp, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. Alexandru a declarat ca legea nu poate…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat prorogarea legii privind dublarea alocațiilor copiilor. Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca nu va bloca legea, ci o va promulga, dar acum este “in analiza”. Orban a spus, vineri dimineața, dup intalnirea cu președintele, ca “Noi suntem puși in situația de…