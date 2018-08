CAS Teleorman: Finanțare suplimentară pentru centrele de permanență Consiliul de Administratie al CNAS a aprobat modul de distribuire a sumei suplimentare de 25,1 milioane lei pentru finantarea activitatii centrelor de permanenta, bani care au fost alocati in acest scop din fondul de rezerva al Guvernului, printr-o Ordonanta de Urgenta (nr. 57/2018). Consiliul de Administratie a analizat activitatea centrelor de permanenta si a concluzionat Citeste articolul mai departe pe ziarulmara.ro…

