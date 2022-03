CAS, redus cu 5%. PNL:”Vrem să creștem veniturile nete ale tuturor angajaților” CAS ar putea fi redus cu 5%. PNL a depus proiectul de lege pentru scaderea contributiilor. ”Am depus, alaturi de colegii mei liberali, amendamente la proiectul de lege 35/2022, in cadrul Comisiei pentru munca și protecție sociala, care au rolul de a oferi un sprijin real și efectiv angajaților, prin eliminarea suprataxarii contractelor individuale de […] The post CAS, redus cu 5%. PNL:”Vrem sa creștem veniturile nete ale tuturor angajaților” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

