Stiri pe aceeasi tema

- Crucea Roșie aduce medici in comunitatea buzoiana de la Gura Teghii pentru ca cei care doresc sa aiba parte de investigații gratuite sa o poata face. Mai exact, Crucea Roșie organizeaza o caravana din care va face parte o echipa de medici, care va fi prezenta in zilele de 18 și19 februarie, intre orele…

- Peste 600 de persoane defavorizate din municipiul Sfantu Gheorghe vor putea beneficia de consultatii medicale gratuite, printr-un program finantat de Uniunea Europeana. In cadrul acestui program care va incepe joi, fiind derulat de Asociatia Caritas si Serviciul de Ajutor Maltez cu ajutorul profesional…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Florin Citu, a declarat vineri la Alba Iulia, ca il ingrijoreaza evolutia unor indicatori economici, dar și evoluția pandemica, fostul premier adaugand ca orice semn dinspre agentiile de rating care ar arata ca Romania nu ar merge intr-o directie buna…

- Numar RECORD de concedii medicale in 2021: Ce suma uriașa are statul roman de plata Numar RECORD de concedii medicale in 2021: Ce suma uriașa are statul roman de plata Concediile medicale acordate bolnavilor in 2021, multe dintre ele cauzate de pandemia de coronavirus, costa statul roman un miliard…

- Analize și investigații medicale gratuite la Mioveni Spitalul Orașenesc Mioveni ofera pacienților și tuturor cetațenilor interesați, pachetul de servicii medicale de baza in asistența medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitațile paraclinice. Conform contractului incheiat prin Casa Naționala…

- 2021 nu a fost doar un an al luptei medicilor de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara impotriva SARS-CoV 2, ci și unul in care au fost tratați mii de pacienți cu alte afecțiuni. Chiar daca in primele luni și in toamna lui 2021 cea mai mare parte din […]…