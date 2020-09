Stiri pe aceeasi tema

- La kilometrul 169 al Autostrazii A2 a avut loc un accident, fiind implicata o masina.Un accident rutier s a produs astazi pe Autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, la kilometrul 169, directia spre Constanta.In incident a fost implicata o masina, iar o persoana a fost ranita.Victima este constienta.…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier la Drambar: O persoana ranita dupa ce o mașina s-a rasturnat in afara carosabilului Un accident rutier a avut loc sambata, in jurul orei 15.30, intre Alba Iulia și Drambar. O persoana ranita dupa ce o mașina s-a rasturnat in afara carosabilului. Accident rutier pe DJ 107…

- O persoana a decedat si alta a ajuns la spital cu rani grave, duminica, dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat intr-un copac, pe raza localitatii Boroaia, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, Alin Galeata.El a precizat ca masina implicata…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier in Alba Iulia: O persoana ranita, dupa ce mașina s-a rasturnat in urma unei coliziuni. Trafic ingreunat in zona Spitalului Județean Un accident rutier a avut loc miercuri dimineața, in jurul orei 12.00 pe bulevardul Revolutiei din Alba Iulia. Detașamentul de Pompieri Alba…

- Un accindet rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc miercuri dupa-amiaza, pe drumul Turda - Gilau.Conform ISU Cluj autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SAJ intervin pentru a acorda primul ajutor calificat unei persoane ranite in urma unui accident rutier produs pe autostrada…

- O persoana a fost ranita, sambata, intr-un accident rutier produs pe Soseaua Colentina - Pod Europa, fiind implicate trei autovehicule. Circulatia pe sensul de intrare in Bucuresti este restrictionata.

- Trei mașini au fost implicate, joi dimineața, pe DN 1A, intr-un accident care se pare ca ar fi avut loc din cauza unei manevre de depașire efectuare necorespunzator. Polițiștii au stabilit, din primele verificari, ca mașina unui șofer care se deplasa pe DN 1A - Centura de Est a Ploieștiului, pe sensul…

- Astazi, ora 14.53, am fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca pe DN 2 D, la intrare in localitatea Bolotești, conducatorul unui autoturism ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a rasturnat in afara parții carosabile. In acest moment polițiștii se deplaseaza la fața locului,…