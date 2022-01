Căruţă lovită de o maşină, în județul Olt! Două femei, la spital Purtatorul de cuvant al IPJ Olt, Ionut Vasiloaica, a declarat ca in accident au fost implicate un autoturism condus de o femeie, in varsta de 30 de ani, și un atelaj hipo, in care se aflau 2 femei, cu varstele de 40 și 69 de ani.In urma coliziunii, cele doua femei din caruta, au necesitat ingrijiri medicale, fiind transportate la Spitalul Județean de Urgența Slatina.Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.„Polițiștii efectueaza cercetari pentru stabilirea cu exactitate a imprejurarilor in care a avut loc evenimentul, fiind intocmit un dosar penal sub… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

