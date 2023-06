Carul înaintea boilor: energia regenerabilă nu funcționează fără electricitate Parcul eolian Couture din Poitou-Charentes, in sud-vestul Franței, se afla in așteptare. Construcția de 33,3 megawați, care ar putea alimenta 30.000 de case, are o problema: blocaj in rețea. Dezvoltatorul proiectului, BayWa RE, spune ca parcul eolian va trebui sa aștepte opt ani pana cand va putea obține o conexiune la rețea – rețeaua de […] The post Carul inaintea boilor: energia regenerabila nu funcționeaza fara electricitate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

