Stiri pe aceeasi tema

- Proaspat intors de la Abu Dhabi, presedintele CJ Iasi va prezenta astazi detalii despre oferta de la care ar putea sa porneasca discutiile pentru o eventuala concesionare a activitatii Aeroportului Iasi. Asa cum am relatat, compania Abu Dhabi Airports are in plan sa preia administrarea si dezvoltarea…

- Baia Mare, 28 nov /Agerpres/ - Pensiunile turistice din satele si comunele judetului Maramures, dar si pensiunile din principalele statiuni montane au fost rezervate pentru vacanta de Craciun de catre turisti romani si straini, a declarat joi, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei Nationale de Turism…

- Kaspersky si organizatia "Salvati Copiii" Romania deruleaza o campanie de informare despre riscurile din online, adresata parintilor si profesorilor din mai multe scoli ale Capitalei, in conditiile in care, potrivit unui studiu recent, opt din 10 parinti sustin ca scoala si parintii trebuie sa aiba…

- Romania și Suedia joaca astazi, de la 21:45, un meci decisiv pentru calificarea la EURO 2020. Fanii suedezi s-au „incalzit” pentru meci in Centrul Vechi. Romania - Suedia e liveTEXT AICI de la 21:45 și in direct pe Pro TV!Vezi AICI clasamentul Cateva sute de fani suedezi au petrecut in Centrul Vechi…

- Romania a pregatit proiecte de mediu, in valoare de 1,7 miliarde de euro Foto: pixabay.com România a pregatit proiecte de mediu, în valoare de 1,7 miliarde de euro, vizând infrastructura de apa si apa uzata, care vor fi trimise spre aprobare Comisiei Europene. Anuntul…

- Campania „ALEGE ASUMAT UN ORAȘ CURAT” subliniaza atat importanța alegerilor informate și asumate, cat și impactul pe care acestea il au asupra mediului și comunitații. „Credem in alegeri informate și asumate și mai credem ca fiecare dintre noi are un rol in asigurarea unui oraș curat. Tocmai…

- Iubita lui Tavi Colen e o femeie fericita. Cantarețul nu așteapta ca ea sa-și puna șorțul și sa treaca la cratița, o face el! Și se pricepe de minune la toate conservele pe care romancele le pun, tradițional, pentru iarna. Tavi Colen, 51 de ani, e o prezența aparte in lumea gospodarilor urbani. Cantarețul…