Stiri pe aceeasi tema

- Meciul cu FC Brasov era considerat unul capital pentru gorjeni, un ultim tren catre salvarea de la retrogradare, dar nu pentru toti jucatorii lui Cartu a parut sa fie asa. Din pacate doar unii dintre ei au constientizat importanta si miza jocului, Ca...

- Echipa din Targu Jiu nu a reusit nici o victorie in acest retur iar meciul cu FC Brasov de azi a devenit capital pentru gorjeni, putand insemna pentru Pandurii inceputul salvarii de la retrogradare sau al drumului catre liga a II-a. Pandurii au...

- Manchester United a obtinut semnatura portarului ceh Radek Vitek, in varsta de 16 ani, de la gruparea Sigma Olomouc, informeaza mirror.co.uk potrivit news.ro.Jucatorul de 1,98 metri inaltime se va alatura clubului englez in vara. "Este un sentiment suprareal, un transfer la Manchester…

- Aflat in izolare in Portugalia la Funchal, jucatorul echipei Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, va ajuta spitalele din Madeira in lupta impotriva pandemiei de coronavirus potrivit news.ro.Potrivit autoritatile sanitare locale, Cristiano Ronaldo va dona cinci ventilatoare medicale spitalelor…

- Jucatorul lui Juventus, Leonardo Bonucci, a donat 120.000 de euro unui spital din Torino. Banii vor fi folositi pentru combaterea virusului COVID-19, scrie football-italia.netSe pare ca banii vor fi folositi pentru achizitionarea a doua aparate portabile cu ultrasunete, dintre care unul echipat…

- Hannover, echipa din Bundesliga 2 (liga a doua din Germania), a anunțat ca fundașul Timo Hubers (23 de ani) a fost infectat cu COVID-19 și se afla în carantina. Hubers este primul fotbalist profesionist din Germania testat pozitiv pentru coronavirus.Potrivit site-ului oficial al clubului,…

- Fundasul Stefan Radu va juca, sambata, cu Bologna, meciul cu numarul 300 pentru Lazio in Serie A, informeaza presa italiana.Radu intra in istoria clubului din capitala Italiei cu aceasta performanta. Numai Aldo Puccinelli, cu 339 de prezente in prima liga, in anii 40-50, si Giuseppe Wilson,…