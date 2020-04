Stiri pe aceeasi tema

- Delegarea arbitrului Istvan Kovacs la meciul Pandurii – Dinamo este considerata suspecta de catre tehnicianul pandurilor. Sorin Cartu nu intelege de ce acesta a fost delegat la un meci al echipei sale in conditiile in care Kovacs l-a eliminat la meci...

- Pandurii n-au castigat niciodata pe teren propriu in fata echipei Dinamo, care a inregistrat trei victorii si un egal la Targu Jiu. In schimb Pandurii au reusit de doua ori sa invinga pe Dinamo la Bucuresti, o data in Cupa Romaniei si o data in campi...

- Sorin Carțu (64 de ani), președinte al CS U Craiova, a anunțat ca salariile jucatorilor nu vor fi modificate daca suspendarea campionatului nu dureaza mai mult de doua luni. Cu toate acestea, daca suspendarea Ligii 1 va fi mai lunga, jucatorii ar putea avea de suferit: „Daca intreruperea este in jurul…

- Preluati de antrenorul Sorin Cartu si echipa sa tehnica, Pandurii au si plecat ieri spre Cluj, acolo unde azi continua pregatirea si maine seara vor juca cu liderul campionatului. Pandurii au sustinut azi un ultim antrenament la Targu Jiu plecand dup...

- La despartirea sa de Pandurii, antrenorul Sorin Cartu fusese suspendat timp de sase etape pentru gestul aratat arbitrului Constantin. Pe toata perioada cat a lipsit insa de la Pandurii, respectiv de la echipa mare, tehnicianul a figurat ca director t...

- Sorin Cartu si-a reluat munca la Pandurii dupa mai bine de patru luni de pauza. Tehnicianul a intrat imediat in cantonament cu echipa, jucatorii fiind retinuti dupa meciul cu Ceahlaul la Hotel Sport, unde Sorin Cartu a fost prezentat din nou ca...

- La o ora dupa numirea sa la Pandurii si dupa ce a purtat primele discutii cu jucatorii si conducerea clubului, antrenorul Sorin Cartu a precizat ca are incredere in fotbalistii de la Pandurii ca vor trece peste aceasta perioada dificila pentru echipa...

- Fost antrenor la Pandurii in returul sezonului trecut si o parte din turul acestui sezon, Sorin Cartu a ramas in inimile gorjenilor. Ca este asa a demonstrat-o primirea calduroasa pe care o sala arhiplina a facut-o antrenorului oltean la meciul carit...