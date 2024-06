Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei a fost invinsa de selectionata Belgiei cu scorul de 2-0, sambata seara, pe „Cologne Stadium“ din Koln, in etapa a doua din Grupa E a Campionatului European din Germania. Acest eșec a complicat lucrurile in grupa, trei echipe avand șansa de a se califica in optimi, deznodamantul urmand…

- In al doilea meci pe care il sustine in grupa E a Campionatului European de fotbal din Germania, Romania intalneste astazi, 22 iunie 2024, Belgia.Partida se joaca, de la ora 22.00, la Koln.Meciul poate fi decisiv in ce priveste iesirea din grupa a tricolorilor si calificarea astfel in optimi.Inaintea…

- Romania a debutat in forța la Euro 2024. Dupa victoria cu 3-0 in fața Ucrainei, tricolorii sunt la un pas sa se califice in optimile de finala ale CE din Germania, o performanța istorica, informeaza Gazeta Sporturilor.In optimile de finala se califica primele doua echipe din fiecare grupa, plus cele…

- Romania a impresionat in primul meci de la Euro 2024. A invins-o pe Ucraina cu 3-0 și este favorita la calificare. Elevii lui Edi Iordanescu mai au nevoie de un singur punct pentru a ajunge in optimi. Bookmakerii au actualizat cotele, iar Romania are prima șansa din grupa E. Belgia a pierdut surprinzator…

- Capitanul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Nicolae Stanciu, a declarat, luni, dupa victoria cu Ucraina, scor 3-0, i n partida de debut de la EURO 2024, ca este o zi unica pentru el si ca le multumeste fanilor romani de la Munchen pentru momentele traite. „Cred ca dupa nasterea fetitelor mele…

- Un sistem inovator pentru prevenție și refacere a fost implementat de echipa naționala de fotbal a Romaniei in cadrul cantonamentului din Wurzburg, Germania, relateaza FRF.Acesta consta in doua aparate de vacuum intermitent, care au fost montate in hotelul echipei și sunt utilizate alternativ de jucatori,…

- Romania joaca pentru titlul european dupa o pauza de opt ani, numarandu-se printre cele 24 de echipe prezente la EURO 2024. Meciurile de la EURO 2024 vor fi jucate in perioada 14 iunie-14 iulie. Astfel, la EURO 2024, Romania face parte din Grupa E, alaturi de Belgia, Slovacia și Ucraina. Tricolorii…

- Capitanul reprezentativei Ucrainei, Oleksandr Zincenko, a declarat, marti seara, ca este foarte mandru pentru echipa sa, care a reusit calificarea la Euro-2024, dupa victoria, scor 2-1 cu Islanda, din play-off, relateaza Reuters, potrivit news.ro Calificarea Ucrainei la turneul final Euro 2024 a…