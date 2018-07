Stiri pe aceeasi tema

- Suspendarea președintelui, doar una dintre sancțiunile gandite de PSD. Exista și etape intermediare, pana la o eventuala suspendare din funcție a lui Klaus Iohannis, spun unii lideri social-democrați. Adrian Țuțuianu a vorbit despre o declarație adoptata de Parlament, prin care sa-i ceara șefului statului…

- Senatorul PSD Adrian Tutuianu a declarat marti, ca Parlamentul ar putea sa adopte in sedinta comuna o declaratie prin care sa ceara presedintelui Klaus Iohannis sa respecte deciziile Curtii Constitutionale, ca "mijloc intermediar pana la suspendare", precizand ca este vorba de o opinie personala,…

- Liderul PSD a declarat, la Palatul Parlamentului, ca se va discuta in coaliție daca mai așteapta o decizie din partea lui Klaus Iohannis sau nu, cu privire la decizia de revocare a Laurei Codruța Kovesi, precizand ca varianta suspendarii nu este scoasa. "O sa discutam in coaliție, daca mai…

- Planul lui Iohannis, dupa scandalul din justitie. Motivarea Curtii Constitutionale si demersurile social-democratilor legate de legile justitiei l-au facut pe presedintele Romaniei sa-si anunte intentia de a organiza consultari la Cotroceni pe aceasta tema. Mai mult, seful statului a vorbit si despre…

- "Aici presedintele este cel in masura sa decida (legat de organizarea unui referendum privind independenta justitiei - n.r.). Cred ca presedintele ar trebui sa se foloseasca de orice instrument legal constitutional pe care il are, ca sa transeze daca planeaza indoieli vizavi de intentia societatii…

- Augustin Zegrean critica decizia CCR privind revocarea lui Kovesi. Fostul presedinte al Curtii Constitutionale sustine ca decizia fostilor sai colegi “a mers prea departe” si ca “nu pot da dispozitii presedintelui”. Augustin Zegrean adauga, insa, ca seful statului poate sa aplice sau nu decizia Curtii,…

- urții Constituționale din 2012. Practic, are un rol de execuție, nu originar, cum este cel al președintelui Romaniei. Reprezentarea statului poate fi delegata, printr-un act de voința expres, de catre președinte atunci cand considera necesar, mai arata Curtea Constituționala. Reamintim ca președintele…

- Traian Basescu a precizat ca in fruntea DNA trebuie sa ramana Kovesi pentru ca ea este imaginea luptei anticoruptie din Romania in Occident. "Nu putea sa o schimbe pentru ca in toate cancelarii doamna Kovesi este imaginea luptei anticoruptie. Corect sau incorect asta e imaginea, atata timp…