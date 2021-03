Cartofii prăjiţi belgieni ar putea intra în patrimoniul mondial UNESCO Cartofii prajiti ar putea fi considerati un element de patrimoniu cultural care sa merite protejat? Proprietarii chioscurilor care vand cartofi prajiti din Belgia cred ca acest lucru este posibil si au inaintat o cerere catre autoritatile flamande prin care solicita UNESCO inscrierea preparatului lor culinar in patrimoniul umanitatii, informeaza DPA.



In 2014, regiunea flamanda, unde se vorbeste olandeza, a inclus cartofii prajiti in patrimoniul sau cultural si imaterial.



Belgia poate inainta UNESCO cate o propunere la fiecare doi ani, fiecare regiune facand pe rand sugestii,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

