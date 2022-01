Cartofii congelați, un real pericol pentru sănătate Ușor de gatit, gustoși și preferați de cei mai mulți dintre noi, cartofii prajiți sunt nesanatoși, dar probabil nu reprezinta o noutate acest aspect. Nutriționiștii vin cu explicații clare in ceea ce privește cartofii prajiți. Cartofii prajiți congelați pot fi sanatoși daca se alege sortimentul potrivit de cartofi. Astfel, de preferat ar fi sa alegem cartofi prajiți fara grasimi trans. Acești cartofi congelați nu conțin atat in ​​grasimi saturate și sodiu, informeaza Moviebox. Cartofii congelați pot crește riscul de boli cardiovasculare Cartofii prajiți conțin multa grasime și sare care pot crește… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

