Cartofii congelați provoacă cancer Experții din cadrul Societații Americane de Chimie sint siguri de faptul ca cartofii congelați - mai ales de la cafenelele și restaurantele fast-food, unde sint aduși deja parțial preparați - pot cauza cancer. Asigurind culoarea, textura și aroma dorita de consumator producatorilor nu le pasa de nivelul de cancerigene, care aparein cartofi dupa procesarea lor și apoi prajirea in ulei. Medic Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Piața imobiliara din Statele Unite se incinge și provoaca temeri legate de o noua bula, precum cea din 2008, care a dus la o criza mondiala. Experții spun insa ca situațiile sunt diferite și nu se așteapta la o criza.

- Intellect Group a prezentat Ratingul Politic pentru luna martie 2021, care a fost elaborat in mare parte de experții din R. Moldova, dar și de cei externi. In cercetare au participat jurnaliști, formatori de opinii, activiști, dar și persoane publice. Experții au determinat sa descrie cele mai importante…

- Ioana Stancel: „Conceptul strategiei de vaccinare a fost unul etapizat. Nu toate centrele sunt programate sa fie operaționalizate de la inceput campaniei de vaccinare. Vor fi centre caravane mobile sau drive through, dar nu acum, ci in etapele urmatoare ale procesului de vaccinare. Mai sunt centre unde…

- Statul nipon se confrunta cu un nou val de infectari, cu trei luni inaintea Jocurilor Olimpice. Experții in sanatate se tem de apariția de noi mutații, in contextul in care campania de vaccinare pe scara larga inca nu a inceput.

- Expertii care investigheaza legaturile prezumtive intre vaccinul anti-COVID-19 AstraZeneca si cheagurile sangvine nu au gasit deocamdata niciun factor de risc specific, precum varsta, genul si istoricul medical, dar isi vor continua analizele.

- O delegație a European Athletics a vizitat recent Cluj Arena in vederea verificarii condițiilor oferite pentru gazduirea, in premiera pentru Romania, a Campionatului European de Atletism pe echipe, cu probe pe un stadion. Evenimentul va avea loc in perioada 19-20 iunie 2021. Experții tehnici prezenți…

- Cum arata painea care nu ingrașa și care sunt ingredientele naturale din care se poate prepara aluatul. Experții in nutriție au dezvaluit secretul mult așteptat de catre toate domnișoarele din lume. Ai nevoie de cateva alimente pe care le gasești in propria camara. Care este painea care nu ingrașa Veste…

- Expertii canadieni in sanatate sunt siguri ca toate vaccinurile anti-COVID-19 care sunt administrate in aceasta tara sunt sigure, inclusiv cel produs de AstraZeneca, a declarat luni prim-ministrul Justin Trudeau, citat de Reuters. Germania Italia si Franta au devenit luni cele mai recente state care…