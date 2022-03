Stiri pe aceeasi tema

- "Eu raman la parerea in continuare ca pretul, cel putin pentru IMM-uri si zona casnica, trebuie sa ramana un pret reglementat, asa cum este prins acum in ordonanta - 0,8 si 1 leu pentru IMM- uri, venind cu o schema prin Ministerul de Finante, prin Ministerul IMM-urilor si prin Ministerul Economiei pentru…

- Gazele naturale, uleiul comestibil, cartofii si combustibilii s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in timp ce, comparativ cu luna precedenta, cele mai mari cresteri de preturi au fost inregistrate la transportul aerian, gaze si energie termica, conform datelor publicate luni de Institutul National…

- Inflația lovește puternic tara noastra. Republica Moldova e pe locul doi in topul statelor din Europa dupa ritmul scumpirilor. Rata inflației a ajuns la 16,6% la inceputul anului, o creștere substanțiala fața de ianuarie 2021.

- „Este o situație care ridica foarte multe semne de intrebare și necesita raspunsuri rapide, pentru ca aceasta criza a energiei nu s-a iscat la orizon ieri. Ea era una predictibila și cred ca autoritațile cu atribuții in acest domeniu ar fi trebuit sa intervina prin masuri clare in vederea stabilizarii…

- Acord in coalitie pentru aplicarea altor plafoane la energie si gaze naturale. Astfel, preturile platite de populatie ar urma sa mai scada. Masura va intra in vigoare de la 1 februarie, insa numai dupa ce va fi aprobata in guvern. Si va fi valabila doua luni.

- Inflația a depașit recordul anului in decembrie și a ajuns la peste 8%, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS). Inflația a crescut și in luna decembrie, in pofida intervențiilor Bancii Naționale de urcare a dobanzii cheie și a ajuns la 8,19%, un nivel record in Romania ultimilor…

- Proiectul de lege a aspru criticat de companiile energetice și de analiștii din sector, care au avertizat ca efectul masurii populiste ar putea fi prabușirea intregului sistem energetic, potrivit Reuters, citat de Agerpres.„O creștere șocanta a prețurilor ar putea duce numeroase gospodarii in pragul…