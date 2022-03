Stiri pe aceeasi tema

- Inflația a crescut ușor și in februarie, pana la 8,5 la suta, in ciuda masurilor de compensare a prețurilor la energie. De altfel, gazele dețin și de aceasta data recordul scumpirilor. Și combustibilii sunt in top. Iar dintre alimente, cartofii s-au scumpit cel mai mult.

- Gazele naturale, uleiul comestibil, cartofii si combustibilii s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in timp ce singura ieftinire s-a inregistrat la energia electrica, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate luni. In intervalul februarie 2021 – februarie 2022, preturile la gaze…

- "Eu raman la parerea in continuare ca pretul, cel putin pentru IMM-uri si zona casnica, trebuie sa ramana un pret reglementat, asa cum este prins acum in ordonanta - 0,8 si 1 leu pentru IMM- uri, venind cu o schema prin Ministerul de Finante, prin Ministerul IMM-urilor si prin Ministerul Economiei pentru…

- Gazele naturale, uleiul comestibil, cartofii si combustibilii s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in timp ce, comparativ cu luna precedenta, cele mai mari cresteri de preturi au fost inregistrate la transportul aerian, gaze si energie termica, conform datelor publicate luni de Institutul National…

- Acord in coalitie pentru aplicarea altor plafoane la energie si gaze naturale. Astfel, preturile platite de populatie ar urma sa mai scada. Masura va intra in vigoare de la 1 februarie, insa numai dupa ce va fi aprobata in guvern. Si va fi valabila doua luni.

- Inflația a depașit recordul anului in decembrie și a ajuns la peste 8%, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS). Inflația a crescut și in luna decembrie, in pofida intervențiilor Bancii Naționale de urcare a dobanzii cheie și a ajuns la 8,19%, un nivel record in Romania ultimilor…

- Inflatia din zona euro a atins un record de 5% lunile trecute, fiind de peste doua ori tinta de 2% a BCE, dar banca nu si-a inasprit politica monetara pana acum, argumentand ca cresterea preturilor se va diminua de la sine, deoarece principalele motive pentru inflatia ridicata sunt factorii unici tranzitori.…