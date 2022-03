Cartofi zdrobiți cu cana. Rețeta care este virală pe Tik-Tok Cartofii sunt iubiți de toata lumea, mai ales in varianta lor prajita. Cartofii pot fi preparați in numeroase variante sanatoase, cum ar fi fierți, piure, la cuptor, gratinați etc, dar favorita ramane cea prajita. Putem spune ca cei mai infocați fani ai cartofilor prajiți, sunt copiii. Ei bine, iata o rețeta sanatoasa care poate inlocui cu ușurința cartofii prajiți. Este vorba despre cartofii zdrobiți cu cana, rețeta care a facut furori pe Tik-Tok. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cartofii sunt preferați de toata lumea, iar in special copiilor le plac foarte mult. Deși prichindeii ii cer foarte mult prajiți in stil franțuzesc, exista și variante mai sanatoase pentru ei. Cum poți sa ii prepari extrem de simplu, dar mai gustos decat in alte rețete incercate pana acum? Ai nevoie…

- E perioada Postului Pastelui, asa ca aceasta reteta te poate salva daca ai ramas in pana de idei. Este usor de facut si extrem de delicioasa. In plus, ingredientele sunt simple, ieftine si cu siguranta le ai mereu la indemana.

- Rețeta cea mai simpla de creveți prajiți cu usturoi. Vrei sa iși impresionezi invitații cu un preparat rapid și gustos? Iata rețeta cea mai simpla pentru creveți prajiți cu usturoi. Pentru a prepara cea mai simpla rețeta de creveți prajiți cu usturoi este nevoie de ingredientele: Rețeta cea mai simpla…

- Cartofii se curata, se scobesc si se rumenesc in multa untura. Cand sunt pe jumatate fripti, se scot si se pun intr o farfurie sa se raceasca. In aceasta untura daca a ramas multa se scoate din ea se frig carnea tocata de vitel si porc amestecate sau se poate si numai un fel in care punem ceapa si piper.…

- Ai cumparat mai mulți cartofi dulci insa ai ramas dezamagita dupa o prima experiența culinara? Daca nu sunt preparați cum trebuie, cartofii dulci pot avea un gust mai puțin satisfacator. Prin urmare, tot ce trebuie sa faci este sa inveți sa-i gatești. Secretul cartofilor dulci „prajiți“ este atat de…

- Cartofii prajiți reprezinta, fara doar și poate, una dintre alegerile preferate ale romanilor, atunci cand vine vorba de garnituri. Indiferent ca ii mananci alaturi de o friptura delicioasa, cu salata sau mici, cartofii sunt gustoși, sațioși și se prepara foarte repede. Iata un truc genial prin care…

- O mancare fara de care majoritatea nu poate trai este reprezentata de cartofii prajiți. Fie ca ii mancam de la sine, fie acompaniați de o friptura sau un burger, sosul nu trebuie sa lipseasca. Iata aici cateva dintre cele mai gustoase sosuri pentru cartofii prajiți: 1. Sos Aioli:1 lingurita hrean ras,…

- Care este secretul cartofilor pai fara pic de ulei? Poți sa mananci mai des felul tau preferat! Trebuie preparați in cațiva pași mai speciali. Ce trebuie sa le faci ca sa se gateasca perfect și sa nu se lipeasca intre ei? Rețeța de cartofi pai fara ulei: cum trebuie sa ii gatești? Cartofii prajiți sunt…