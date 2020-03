Cartoful se numara printre legumele nelipsite din bucataria romanilor. Il gasești peste tot, in orice magazin alimentar, este gustos, sațios și il poți gati in atat de multe moduri, incat nu ai cum sa te plictisești niciodata de el. Pentru perioada postului, dar nu numai, ne-am gandit sa va prezentam o rețeta inedita din cateva ingrediente simple, pe care sigur le aveți in camara: cartofi și ceapa. Acest preparat a primit denumirea de “cartofi saraci” tocmai pentru ca se pregatește din ingrediente aparent banale, dar foarte gustoase, daca sunt gatite impreuna intr-un mod corespunzator. Iata cum…