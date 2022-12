Stiri pe aceeasi tema

- „Adevarul“ a studiat rechizitoriul din dosarul in care manelistul Dani Mocanu și fratele sau Nando vor fi judecați pentru tentativa de omor dupa o bataie izbucnita intr-o benzinarie din Pitești.

- Nevasta lui Adrian „Beleaua” Corduneanu și cumnata Alina Filip și-au dat intalnire la tribunal, pe 10 ianuarie 2023, intr-un dosar in care aceasta din urma susține ca a fost batuta, in public.

- Trimis dupa gratii in dosarul Colectiv, fostul edil Cristian Popescu Piedone pare ca și-a lasat nerezolvate problemele de afara și este citat in fața instanței din cauza datoriilor la furnizorul de gaze.

- Victoraș Micula, care era obișnuit sa dirijeze Poliția Romana dupa bunul plac, in condițiile in care polițiștii dansau dupa cum le canta el, este șocat de atitudinea magistraților, care nu percuteaza la comenzi.

- SpyNews.ro a obținut detalii exclusive de la petrecerea organizata de Elon Musk la Brașov. In urma cu puțin timp, invitații de rang inalt ai miliardarului au ajuns la restaurantul la care are loc petrecerea dinaintea celei de la Castelul Bran. Șeful de la Twitter a cerut discreție absoluta. Iata ce…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Carmina Varciu a oferit mai multe detalii despre relația pe care o are cu iubitul ei. Fiica lui Liviu Varciu și-a gasit adevarata fericire in brațele partenerului ei. Cei doi se iubesc inca din copilarie.

- Un nou scandal a izbucnit in Danemarca, dupa ce zvonuri mai vechi despre un posibil amatlac intre Prințul Joaquin și cumnata sa, Prințesa Mary, a ieșit la suprafața, dupa ce Regina Margareta le-a retras nepoților sai titlurile nobiliare de prinți. Ce se intampla la palatul danez. Prințul Joaquin, indragostit…

- Poliția Romana a pus in aplicare 146 de percheziții la persoane banuite de evaziune fiscala, spalarea banilor, taierea fara drept de arbori din fondul forestier național și delapidare. Doua dintre acestea au avut loc in județul Cluj.Miercuri dimineața, Poliția Romana a pus in aplicare 146 de mandate…