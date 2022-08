Cărțile trebuie să trăiască! Unii aleg sa le arunce la ghena. Alții sa le duca la anticariate sau la cine știe ce tarabe ale unor vanzatori ambulanți. Alții prefera sa le ofere trecatorilor. Despre carți zic. Pentru ca, se intampla in viața sa nu mai avem loc de ele. Sau, din contra, sa le ducem grija și sa nu vrem sa le lasam de izbeliște și sa incapa cine mai știe pe ce maini de neaveniți. Decizii și decizii. Un domn in varsta de pe via Luigia Sanfelice din Napoli a scos ieri dimineața, inainte sa se iveasca zorii, o gramada de cutii și saci cu carți din casa. Apoi, ca la un stand, le-a așezat frumos pe un zid lung, care-i… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Soprana Angela Gheorghiu a facut remarci grave la adresa unuia dintre cei mai apreciați dirijori romani, Cristian Macelaru, cel care conduce Orchestra Nationala a Frantei. In octombrie 2021, Angela Gheorghiu spunea ca unele dintre personalitatile lumii muzicale ale Romaniei sunt „false legende”. Pentru…

- Ministerul Sanatații a transmis, marți, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 6.779 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 879 mai puține fața de ziua anterioara. 1.345 din cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada…

- Errol, tatal Elon Musk, a dezvaluit in sfarșit ca a facut un al doilea copil secret cu fiica sa vitrega. Barbatul in varsta de 76 de ani a intampinat fetița cu Jana, in varsta de 35 de ani, in 2019, dar a confirmat vestea recent. Errol Musk a confirmat zvonurile privind nașterea fiicei. Tatal miliardarului…

- Un nutriționist de la Universitatea de Sud din Australia a explicat faptul ca o anumita vitamina este ”foarte greu de obținut doar din dieta”, astfel ca este nevoie sa fie luata și din suplimente pentru a menține nivelul optim din organism. Este vorba despre vitamina D. Insa, consumul in exces a vitaminei…

- Dupa aproximativ 24 de ore de la anunțul privitor la al doilea caz de variola maimuței, Ministerul Sanatații a transmis, ieri, ca a fost confirmat al treilea caz, in țara noastra. ”Este vorba despre un barbat de 31de ani, care s-a prezentat ieri la un spital din București. Simptomele au aparut pe data…

- Varsta pana la care se poate acorda parintelui concediu de ingrijire a copilului bolnav ar putea fi modificata, noul prag propus fiind cu cinci ani mai mare. In prezent, aceasta este limitata la 7 ani. „Dupa ce depașește aceasta varsta, ce trebuie sa facem cu el? Sa-l inchidem in casa și sa-l lasam…