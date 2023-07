Stiri pe aceeasi tema

- Rusia intenționeaza sa expuna echipamentele NATO distruse in Ucraina de catre forțele sale in fața ambasadelor țarilor occidentale care le-au furnizat, a declarat miercuri, 12 iulie, președintele Parlamentului rus, Viaceslav Volodin, potrivit Reuters."Propunerea de a instala echipamentele arse langa…

- Kremlinul a promis miercuri, 12 iulie, prin vocea lui Dmitri Peskov, ca va raspunde cu "contramasuri" in cazul in care Ucraina va folosi bombe cu dispersie impotriva trupelor ruse, dupa ce Statele Unite au promis aceste controversate arme Kievului, relateaza The Moscow Times."Posibila utilizare a acestui…

- Un activist anti-razboi din Rusia a murit intr-un centru de detenție din Rostov pe Don, oraș situat in sudul țarii, in condițiile in care afirmase ca este maltratat, a anunțat avocatul sau, potrivit Reuters.Irina Gak, avocata in varsta de 40 de ani a activistului Anatoli Berezikov, a spus intr-o inregistrare…

- Tronsonul sudic al raului Nipru ar trebui sa revina in albia sa pana pe data de 16 iunie, dupa uriașele inundații declanșate de spargerea barajului ucrainean de la Nova Kahovka in aceasta saptamana, a declarat sambata Vladimir Saldo, un oficial instalat de Moscova la conducerea parților anexate ale…

- Rusia reimporta piese pentru tancuri și rachete vandute anterior Indiei și Myanmarului, cel mai probabil pentru a imbunatați arme și echipamente mai vechi destinate utilizarii in razboiul din Ucraina, scrie luni, 5 iunie, publicația de știri financiare Nikkei Asia, potrivit The Moscow Times.Potrivit…

- Presiunile asupra bancilor straine care opereaza in Rusia si extinderea domeniului de aplicare a sanctiunilor agraveaza decontarile in valuta straina in Rusia si creeaza dezechilibre periodice pe piata interna, potrivit bancii centrale a tarii, transmite Reuters.Sanctiunile occidentale asupra Moscovei…

- Constructorul auto german Volkswagen (VW) a anunțat vineri, 19 mai, ca a finalizat vanzarea activelor sale din Rusia catre grupul local de dealeri Avilon, ca parte a ieșirii sale de pe piața rusa in urma invadarii Ucrainei de catre forțele Moscovei, informeaza agenția France Presse, preluata de The…

- Dupa inceputul invaziei lui Putin din Ucraina din 2022, țarile occidentale au impus mai multe pachete de sancțiuni impotriva Moscovei, iar Rusia a pierdut piața de energie din Europa. Acum, Rolul Rusiei a scazut in acest domeniu, iar alte state vor beneficia de acest lucru, precum Qatarul, o țara…