Cărțile activiștilor pro-democrație din Hong Kong dispar din biblioteci Carțile scrise de catre principalii activiști pro-democrație din Hong Kong au început sa dispara din biblioteci, la câteva zile dupa ce Beijingul a impus o noua lege a securitații naționale, relateaza The Guardian.

Printre carțile care dispar din librarii se afla cele scrie de catre Joshua Wong, unul dintre cei mai proeminenți tineri activiști ai orașului, și Tanya Chan, o foarte cunoscuta deputata pro-democrație.

Noua lege a securitații a intrat în vigoare marți și este cea mai radicala schimbare cu privire la modul în care orașul semiautonom este condus de la… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

