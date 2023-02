Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 6 al Capitalei vrea sa plateasca pana la 84 de milioane de lei (circa 17 milioane de euro), fara TVA, pentru colectarea selectiva a deșeurilor. In acest sector, al doilea ca marime din Capitala, se produc anual aproximativ 120.000 de t

- O femeie din Capitala a fost salvata de un politist, dupa ce a incercat sa se sinucida, aruncandu se in raul Dambovita.Incidentul care se putea transforma intr o tragedie, a fost postat pe contul de Facebook al Ministerului Afacerilor Interne.Iata postarea de pe pagina de Fcaebook a MAI: El este Cosmin.El…

- Studiu Colliers Volumul tranzacțiilor cu terenuri pentru proiecte imobiliare comerciale (exclusiv industriale și de depozite tradiționale) s-a ridicat la aproximativ 450 milioane euro in 2022, in scadere fața de 800 milioane in 2021, potrivit estimarilor Colliers. Bucureștiul și imprejurimile Capitalei…

- Consilierii generali ai Capitalei vor dezbate in sedinta de joi un proiect de hotarare conform caruia denumirea Bulevardului Primaverii urmeaza sa fie schimbata in Bulevardul Monica Lovinescu, iar strada Herastrau va fi redenumita Virgil Ierunca.

- Apa Nova are un amplu program de investitii, pentru modernizarea si extinderea infrastructurii de apa si canalizare, in Capitala, care se va intinde pe mai multi ani si care ajunge la aproximativ 230 de milioane de euro. Prin extinderea contractului de concesiune, Apa Nova va asigura in urmatorii 11…

- Autoritatile din Camerun declara ca o alunecare de teren in capitala Yaounde a ucis cel putin 11 persoane. Guvernatorul regional afirma ca cei care au murit participau la o inmormantare, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Accident mai putin obisnuit in Capitala. Un sofer a ajuns cu masina intr-o groapa de cativa metri dupa ce a facut slalom printre autoturismele din trafic pe șoseaua Pantelimon. Barbatul aflat la volan a reușit sa iasa singur din masina și nu a fost grav ranit in urma impactului. Groapa era de fapt o…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, l-a rugat pe presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sa discute cu ministrul Finantelor, Adrian Caciu, astfel incat sa fie identificata o solutie in ce priveste datoria de 600 de milioane a companiei Termoenergetica fata de Elcen. Primarul a precizat ca a existat…