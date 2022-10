Stiri pe aceeasi tema

- „Strazi deschise” ajunge pentru prima data in cartierul Rahova in weekendul 8-9 octombrie, unde se instaureaza traseul pietonal pe strada Barca, pe segmentul cuprins intre Calea Rahovei si Strada Dumbrava Noua. In acest weekend, Calea Victoriei și soseaua

- In cadrul programului "Strazi deschise" in Capitala, vor fi organizate evenimente in cartierul Aviației in perioada 1-2 octombrie 2022. Totodata, Calea Victoriei și Șoseaua Kiseleff nu devin pietonale, transmite ARCUB.

- „Strazi deschise - Bucuresti, Promenada Urbana” propune un nou traseu pietonal in acest weekend cu activari artistice, sportive si educative, piese de teatru, momente de circ, concerte de muzica populara, intre 24 si 25 septembrie pe strada General Stefan Burileanu din sectorul 1. In acest weekend,…

Programul "Strazi deschise" se va desfasura in acest sfarsit de saptamana pe Strada General Stefan Burileanu din Sectorul 1, a anuntat vineri ARCUB.

Programul "Strazi deschise" continua si in acest sfarsit de saptamana pe Calea Victoriei, incluzand spectacole de dans, concerte, ateliere si campanii de sustenabilitate, transmite ARCUB, potrivit Agerpres.

- In ultimul weekend pietonal al verii, atat bucurestenii cat si turistii sunt asteptati, sambata si duminica, cu plimbari si noi activitati recreative pe Calea Victoriei si activitati sportive pe soseaua Kiseleff. Acest eveniment va fi reluat in luna septembrie, potrivit Agerpres.

- Bucurestenii si turistii sunt asteptati, sambata si duminica, in ultimul weekend pietonal al verii, la ”Strazi deschise”, cu plimbari si activitati recreative pe Calea Victoriei si activitati sportive pe Șoseaua Kiseleff. Este ultimul weekend pietonal al verii, evenimentul urmand sa fie reluat in luna…

- Bucurestenii si turistii sunt asteptati, sambata si duminica, in ultimul weekend pietonal al verii, la "Strazi deschise", cu plimbari urbane si noi activitati recreative pe Calea Victoriei si activitati sportive pe soseaua Kiseleff, urmand ca acest eveniment sa fie reluat in luna septembrie.…