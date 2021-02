Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in jurul orei 17:30, in municipiul Ploiești, pe o strada din Cartierul Radu de la Afumați, a avut loc un conflict spontan intre membrii a doua familii. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de poliție și jandarmi precum și luptatori din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale Prahova,…

- Conflictul a avut loc vineri dupa-amiaza, in cartierul Radu de la Afumați din Ploiești. Noua persoane, ranite cu cioburi de sticla, au ajuns la spital. Poliția a reținut deja trei dintre participanții la scandal. Scandalagiii au fost potoliți de echipele de la Serviciul de Acțiuni Speciale. Vineri,…

- Noua persoane au ajuns, vineri seara, la spital in urma unui scandal care a avut loc intr-un cartier din municipiul Ploiesti intre doua familii care aveau probleme mai vechi, informeaza Agerpres. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova, conflictul a avut loc pe o strada…

- Mai multe persoane au fost retinute.Trei persoane au fost retinute si alte trei sunt cercetate sub control judiciar, in urma unei actiuni desfasurate de politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Braila si Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati, sub coordonarea…

- Polițiștii din Ilfov au reținut șapte persoane care ar fi patruns in depozitul unei societati comerciale din Corbeanca de unde ar fi furat mai multe ceasuri tip smartwatch si casti wireless.Prejudiciul reclamat de firma respectiva se ridica 877.720 de euro, transmite Poliția Ilfov. Protagoniștii fac…

- Politistii au retinut sapte persoane care ar fi sustras din depozitul unei societati comerciale din Corbeanca mai multe ceasuri tip smartwatch si casti wireless, prejudiciul reclamat fiind de aproximativ 877.720 de euro, informeaza agerpres . „La data de 18 ianuarie, politistii Serviciului de Investigatii…

- In cursul zilei de vineri, 15 ianuarie 2021, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 26 de ani, din Baia de Arieș, care este banuit de furt. Se pare ca, in perioada 23-27 decembrie 2020, tanarul,…

- La data de 13 ianuarie 2021, polițiștii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au organizat, pe raza localitatilor rurale aflate in competenta, o actiune cu efective suplimentare care a avut ca scop prevenirea si combaterea infracțiunilor si cresterea sigurantei rutiere. Cu ocazia acestei actiuni, politistii…