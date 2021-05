Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 10 tone de deseuri au fost stranse de peste 150 de voluntari de pe malul Jiului, in zona Bucovat, sambata trecuta. Actiunea de ecologizare a fost organizata de Ford Plusauto, cu ajutorul Administratiei Coridorul Jiului, in parteneriat cu Iridex, ABA Jiu, ECOSUD si Primaria Bucovat. Materialele…

- La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza 24 de perchezitii domiciliare, in Bucuresti si sase judete, la persoane si firme banuite ca ar fi consemnat in fals ca ar fi realizat activitati de colectare si reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de…

- Un incendiu puternic are loc in aceste momente la Arad: ard deșeuri pe o suprafața de aproximativ 800 mp. Avand in vedere pericolul de extindere la o hala, pompierii au acționat pentru protejarea acesteia și localizarea incendiului. Intervin 5 mașini de stingere, 1 descarcerare și 1…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat, marți, ca primaria, impreuna cu compania Retim, a ridicat din cartierul Kuncz doar in ultimele zile 110 tone de deșeuri ilegale. Acțiunea ii costa pe toți timișorenii aproximativ 200.000 de lei. „In Kuncz am ridicat 110 tone de deșeuri ilegale. Mai avem…

- In aceasta dimineata, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures pun in aplicare 190 de mandate de perchezitie domiciliara, in 17 judete si in municipiul Bucuresti, la sediile si locuintele unor persoane fizice si juridice.Persoanele vizate sunt banuite de comiterea…

- Un camion care transporta ilegal aproximativ 2,5 tone de deșeuri a fost confiscat, marți seara, in județul Harghita. Acțiunea a fost derulata de comisarii Garzii de Mediu Harghita, impreuna cu Inspectoratul Județean de Poliție, potrivit Mediafax. Citește și: Valeriu Gheorghița anunța cand…

- Garda de Mediu Gorj a amendat luni cu 70.000 de lei depozitul de gunoi din Targu Jiu, pentru poluarea olfactiva a orașului. Pentru ca au expirat termenele la programul de masuri stabilit de Garda Nationala de Mediu pentru combaterea disconfortului olfactiv generat de depozitul de deșeuri municipale…

- Peste 150 de saci cu pet-uri și cel puțin 12 metri cubi de alte deșeuri au fost stranși luni in cadrul unei acțiuni de ecologizare care s-a desfașurat pe malul raului Arieș. La acțiune au participat angajații companiei Apele Romane. Acțiunea a avut loc luni pe malul raului Arieș. Cu ajutorul…