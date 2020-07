Spatiile de birouri de lux din districtul central financiar din Singapore (CBD) sunt extrem de vulnerabile in fata riscului de inundatii provocate de cresterea nivelului marilor si oceanelor din cauza incalzirii globale, conform unui raport al unor consultanti imobiliari, publicat joi, transmite Reuters.



In raport se precizeaza ca 51 de cladiri de birouri, care insumeaza o suprafata de 1,9 milioane de metri patrati, se afla in zone cu risc ridicat de inundatii, in conditiile in care media globala a temperaturilor va creste cu 1,5 grade Celsius, fenomen care s-ar putea produce, conform…