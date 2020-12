Stiri pe aceeasi tema

- Un cunoscut om de știința din domeniul nuclear a fost asasinat vineri, langa Teheran. Mohsen Fakhrizadeh, despre care se crede ca ar fi fost directorul programului nuclear secret al Iranului și ca ar fi supravegheat programul de fabricare a bombei atomice, a murit intr-un atac de tip

- Victima sa a fost un barbat de 60 de ani pe nume Slavel Bulai. In data de 24 octombrie 2019, cei doi se aflau in locuinta agresorului, amandoi fiind in stare de ebrietate. La un moment dat, pe fondul unui conflict spontan, Zgobiu l-a lovit pe Bulai si, din cauza loviturilor, acesta a decedat. Ulterior,…

- S.C. VITAL S.A. anunța ca, vineri, 6 noiembrie 2020, se vor desfașura lucrari de reparații la rețeaua publica de canalizare pe strada Valea Roșie nr.217, in intervalul orar 9.00 – 13.00. Pentru o mai buna desfașurare a lucrarilor la rețeaua publica de canalizare care deservește zona, traficul auto va…

- Cristian Gentea, primarul ales al Pitestiului, incepe modernizarea Coloniei ACH. Promisiunile din campanie nu au fost uitate! Cristian Gentea, primarul ales al Pitestiului, a revenit in Colonia ACH! Asa cum a promis in campania electorala, incepe demersurile pentru a aduce zona la un nivel normal pentru…

- A fost așternut primul strat de asfalt pe strazile Aleea Mureș și Aleea Olt, din cartierul Bai. Cele doua strazi fac parte din cele 20 de strazi care sunt modernizate pe bani europeni. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In Romania anului 2020, Poliția Romana trebuie sa instituie zone speciale pentru a-i proteja pe cetațeni de infractori. Așa se intampla in Hunedoara, unde conducerea Inspectoratului de Poliție Județean a decis declararea unui cartier din municipiul Petroșani, Colonie, ca zona speciala de siguranța…

- Pandemia de coronavirus si masurile de izolare asociate au determinat cresterea cu 150 de milioane a numarului de copii care traiesc in saracie, releva o analiza publicata de UNICEF si Salvati Copiii, citata de agerpres . Peste un miliard de copii traiesc in saracie De la inceputul pandemiei, a fost…

- Prim-procuror adjunct Tatu Calin, in calitate de inlocuitor al purtatorului de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice mai multe aspecte legate de crima savarșita joi, in zori, in cartierul Terezian din Sibiu.