Cartier de lux cu străzi înguste. Nu încape mașina de Pompieri O caracteristica a noilor proiecte rezidențiale dezvoltate la periferiile marilor orașe este strada ingusta, daca se poate fara trotuare, pentru ca fiecare metru patrat de teren alocat cailor de acces scade profitul dezvoltatorului imobiliar. S-a ajuns ca in multe dintre noile cartiere carosabilul sa aiba lațimea de 3,5 metri, adica a unei benzi de circulație, deși pe acele artere nu este insituit regimul de circulație cu sens unic. Pe unele dintre aceste strazi nici nu este posibil sa se instituie sens unic de circulație, pentru ca celalalt capat al strazii se termina in camp. De la afacerile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

