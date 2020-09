Cărți sterilizate la Biblioteca Națională din Cluj Biblioteca Naționala din Cluj iși dorește sa incurajeze oamenii sa ii calce pragul mai des și sa citeasca mai mult in pandemie așa ca se asigura ca totul este safe. Prin urmare, momentan se testeaza un aparat care in mai puțin de doua minute poate steriliza patru carți – fila cu fila- cu ajutorul unei... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

