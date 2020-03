Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, data de 8 Martie, este una speciala pentru femei si domnisoare. Prilej de bucurie si pentru asistatele de la Caminul pentru Persoane Varstnice din Baia Sprie care au fost rasfatate cu flori mancaruri alese, bauturi, tort si fructe. Evenimentele au fost intampinat cu mult inters, emotie…

- Fetele racolate de rețeaua de proxenetism a lui Sile Camataru erau in special cele aflate in dificultate, iar intalnirile dintre acestea și clienții straini erau intermediate de femei, in cazinouri și hoteluri din Capitala. Sumele practicate, potrivit interceptarilor, plecau de la 100 de euro.Potrivit…

- Anul 2019 a fost pentru jandarmii montani, un an plin cu misiuni diversificate de salvare-evacuare a persoanelor care s-au aventurat in mediul montan echipati necorespunzator si fara a se informa asupra prognozei meteo inainte de a pleca la drum. Pentru indeplinirea cu succes a misiunilor ce le revin…

- Luni, 27 ianuarie 2020, incepand cu ora 17.00, Biblioteca Judeteana „Lucian Blaga” Alba va invita la o noua intalnire in cadrul „SF, Fantasy & Horror Club Alba”, ce va avea loc la sala de lectura a bibliotecii. Clubul se adreseaza tuturor celor interesați de acest gen creativ, indiferent de varsta sau…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a sustinut vineri in care a anuntat ca noile carți de identitate vor fi eliberate incepand cu luna august a anului viitor, vor avea CIP și vor ține loc și de card de sanatate. Daca nu vor un astfel de document, romanii pot opta pentru o carte de identitate…

- Fostul ministru al Sanatatii din Guvernul Ciolos Vlad Voiculescu isi lanseaza, vineri, proiectul ”Bucuresti, capitala oamenilor buni”. ”Orice plan serios de dezvoltare a unui oras incepe si se termina cu oamenii sai”, spune Vlad Voiculescu. La randul sau, dacian Ciolos, liderul PLUS, a afirmat ca-l…

- Proiectul de lege privind modificarea Legii comunicațiilor poștale a fost votat, astazi, de Parlamentul Republicii Moldova, in prima lectura. In textul legii se propune inlocuirea noțiunii ”rețeaua poștala publica” cu ”rețeaua poștala”.

- Unsprezece localitați sucevene aflate in situație de extrema dificultate vor primi ajutoare banești in valoare de 1 milion 875 de mii de lei din Fondul de rezerva al Consiliului Județean. Potrivit unui proiect de hotarire ce va fi supus aprobarii in ședința de joi, 19 decembrie, a deliberativului județean,…