Carti pe care orice copil le-ar citi cu mare interes

Stiri pe aceeasi tema

- Accelerarea digitalizarii și a adoptarii inteligenței artificiale, crearea de produse de asigurari care sa acopere situații de blocaj economic la nivel global și orientarea catre produsele de sanatate, sunt cateva tendințe care vor guverna, in viitor, industria globala a asigurarilor, considera reprezentanții…

- Izolarea sociala provocata de pandemie a intrerupt producția și lanțurile de aprovizionare la nivel mondial, cu efecte negative la nivelul economiilor. Conform unei cercetari statistice ad-hoc realizata de Institutul Național de Statisca, economia Romaniei va cunoaște o scadere abrupta in aprilie, evoluție…

- Este binecunoscuta situația dramatica din ultimele luni de pe piețele de petrol ale lumii, marcata in mod special de o prabușire a prețurilor, ajungand in luna ianuarie cu pana la 50%. O prabușire legata de scaderea considerabila a cererii, de pandemia cu coronavirus care a pus o frana brusca economiei…

- Organizația Internaționala a Muncii (OIM) a avertizat marți ca din totalul forței de munca de 3,3 miliarde de persoane, mai mult de patru din cinci sunt afectate de inchiderea totala sau parțiala a locurilor de munca. Pandemia de coronavirus va provoca in perioada aprilie – iunie pierderea a 195 de…

- Cel de al Treilea Razboi Mondial, economic și social, provocat de epidemia cu Covid 19 este considerat de catre unii dintre istorici, urmare a amplorii, ca fiind momentul in care secolul XXI a inceput cu adevarat. Inceputul secolului XX este plasat de majoritatea istoricilor nu in anul 1901, ci catre…

- Otilia Caraza, Act si Politon „Cartea aceasta mi-a schimbat viața!” De cate ori nu ai auzit sau nu ai fost tu insuți in postura de a afirma acest lucru despre o carte? Pe unii, carțile i-au ajutat sa scape de singuratate, iar pe alții i-au indreptat spre iubire. Lectura ne poate ajuta sa depașim cu…

- Potrivit unui studiu Ifop, aparut sambata in presa franceza, 26% dintre francezi cred ca noul coronavirus a fost fabricat in laborator. Fundamentat sau nu, 40% din simpatizanții partidului Renașterea Naționala, condus de Marine Le Pen, cred ca virusul ucigaș a fost fabricat in laborator in mod intenționat.…