- Conform unie Hotarari emise anul acesta, Romania va incepe eliberarea carților de identitate electronice in 2021. Documentul va fi emis in temeiul noii legislații aprobate recent de președintele Klaus Iohannis. Noile carți electronice de identitate au mai multe modificari, anunța oficialii M.A.I. Noile…

- 299 de cetateni moldoveni detin buletine de identitate electronice, dintre care patru buletine au termenul de valabilitate expirat (potrivit situatiei la data de 14 martie anul curent). Cetatenii care au buletin de identitate electronic nu pot detine concomitent si un buletin de identitate clasic.

- Studenții, cadrele didactice și cercetatorii Universitații Politehnica Timișoara au accesul deschis la 35.000 de carți electronice gratuite, care acopera toate domeniile de interes din cele 10 facultați ale UPT. E-books sunt din domeniul „Știința și Tehnologie”, aparute intre 1913-2010.

- Parintii isi iubesc in mod neconditionat copiii, insa anumite neputinte si perceptii despre cresterea copilului ii determina uneori mai des, alteori mai rar, sa foloseasca anumite strategii care nu doar ca degradeaza relatia parinte-copil, insa aduc copiii in anumite stadii in care se simt neiubiti.

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Ciprian Teleman, a declarat marti ca probabil cartea de identitate electronica va fi disponibila in august, ea oferind si posibilitatea semnaturii electronice. "Acesti pasi legislativi, cum ar fi adoptarea regulamentului privind identificarea…

- Ordinul comun emis de Ministerul Sanatații și Ministerul Educației, in perspectiva reluarii cursurilor in unitațile de invațamant, se refera la regulile de respectat in școli și gradinițe, odata cu revenirea copiilor, dar stabilește, detaliat, și in ce condiții acestea vor putea fi suspendate, precum…

- Politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi au descoperit, la sfarsitul saptamanii trecute, in Punctul de Trecere de la Sculeni, mai multe permise de conducere, carti de identitate si acte de sedere false, se arata intr-un comunicat de presa transmis, luni,…

- In Odesa poliția verifica informațiile despre minarea a 186 de gradinițe și complexe educaționale. Un mesaj anonim despre acest lucru a ajuns pe poșta electronica a organelor de drept. Dupa cum anunța dumskaya.net, la fața locului au fost direcționate grupe operative, geniști, chinologi și salvatori.…