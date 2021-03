Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe cofetarii din judetul Covasna le-au oferit clientelor, care le-au trecut pragul in cursul zilei de luni, cate un exemplar dintr-o carte de bucate tiparita la initiativa Consiliului Judetean Covasna. Presedintele CJ, Tamas Sandor, a declarat, pentru AGERPRES, ca volumul cuprinde preponderent…

- Anul 2020 a fost unul dificil. Pandemia COVID-19 nu a cruțat pe nimeni și a fost deosebit de provocatoare pentru femeile din intreaga lume. Regulile privind ieșitul din casa se inaspresc. Guvernul pregatește noi restricții Medicii, asistentele medicale, profesorii - locuri de munca deseori…

- „Bunicile" de la Caminul de Persoane Varstnice Solca au primit in dar dulciuri, icoane, carți, scrisori și flori din partea copiilor de la Ciumarna, care au pregatit aceste daruri cu multa dragoste, impreuna cu inspectorul școlar pentru religie prof. Daniela Ceredeev, la „Școala ...

- – Este cea de-a 67-a zi a lui 2021. Au mai ramas 298 de zile pana la sfarsitul anului. Soarele va rasari la ora 6:48 si va apune la ora 18:18. – Azi este „Ziua Internationala a Femeii", instituita in 1910 si recunoscuta de Natiunile Unite in 1975, la proclamarea „Anului International al Femeii" si […]…

- In data de 8 martie a fiecarui an intreaga lume sarbatorește Ziua Internaționala a Femeii. In prima luna a primaverii, cand totul se reinnoiește, reinvie, razele calde ale soarelui incalzesc pamantul, femeia este prețuita mai mult ca oricand. In anul 1977, printr-o rezoluție a ONU, a fost proclamata…

- Anul acesta Ziua Internaționala a Femeii are o semnificație aparte, nu doar pentru ca se implinesc 110 ani de la prima Zi Internaționala a Femeii, cand peste un milion de femei și barbați și-au unit forțele și și-au facut vocea auzita pentru drepturi egale. Ne aflam, de asemenea, intr-un moment de cotitura…

- „Femei din Maramureș. Portrete povestite” este numele unui mini-primavaratic proiect pus la cale de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș, pentru a marca anul acesta Ziua Internaționala a Femeii. V-am obișnuit pana acum cu obiceiuri și credințe…

- Consiliul Judetean Covasna a initiat demersurile pentru transferarea Centrului de agrement de la Padureni, comuna Moacșa, din proprietatea statului si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului in domeniul public al judetului. Presedintele CJ Covasna, Tamas Sandor, a declarat astazi ca este…